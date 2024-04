Israele ritira le truppe da Gaza sud

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo mesi di intensi combattimenti nell'area di Khan Yunis, nella nottehato tutte ledi terra dal sud della Striscia di. Secondo quanto riporta il quotidiano Times of Israel, sul posto è rimasta soltanto la brigata Nahal, che avrà il compito di proteggere il cosiddetto...

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ritira to tutte le truppe di terra combattenti dal sud della Striscia di Gaza , dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Solo la Brigata Nahal, spiegano i ... (ilfattoquotidiano)

Israele ritira le truppe dal sud della Striscia di Gaza - Lo scorso 7 ottobre il sanguinoso attacco da parte di Hamas, poi la risposta dello Stato ebraico che ha causato decine di migliaia di morti – Miglia di persone in strada in Israele per chiedere le dim ...rsi.ch

Medio Oriente «Israele ha ritirato tutte le truppe di terra da Gaza sud» - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ritirato tutte le truppe di terra combattenti dal sud della Striscia, dopo circa 4 mesi di forti combattimenti.bluewin.ch

Israele ritira le truppe dal Sud di Gaza. Tutte le notizie sulla guerra in Medio Oriente - Nella notte, l'esercito israeliano ha ritirato tutte le truppe di terra dal Sud della Striscia di Gaza, dopo quattro mesi consecutivi di combattimenti nell'area di Khan Younis.tg.la7