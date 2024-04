Israele ritira le truppe da Gaza Sud | “Inizia la terza fase dell’operazione”

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 –hato ledi terra combattenti dal sud di, lasciando Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi. La svolta – a sei mesi dall’attacco di Hamas del 7 ottobre – ha segnato, secondo fonti dell’Idf, l’avvio delladi terra cominciata il 27 ottobre. Ovvero, quella “dei raid mirati e limitati, come nel caso dell’ospedale Shifa aCity”. Sul posto – dopo la partenza della ultima divisione, la 98/esima – è rimasta solo la Brigata Nahal con il compito di controllare e mettere in sicurezza il cosiddetto Corridoio Netzarim che separa la Striscia orizzontalmente dal kibbutz Beeri alla fascia costiera di, dividendo in due parti il ...

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

