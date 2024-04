Israele | per Netanyahu niente tregua | “Fino al rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas” Katz a Roma | incontro con Tajani

(Di domenica 7 aprile 2024) Si sono ritirate da Gaza, le truppe israeliane. Solo la Brigata Nahal rimarrà nell'area come forza stazionaria, per impedire ai palestinesi sfollati di ritornare a nord dell'enclave. Ma non ci sarà nessun cessate il fuoco. Il primo ministro israeliano Benjaminha subito infranto le speranze di chi vedeva nel ritiro un passo verso unaL'articolo proviene da Firenze Post.

Cosa significa per le forze israeliane l'annuncio del ritiro dal sud di Gaza? Una tregua? Una svolta? O semplicemente l'Iran in questo momento fa più paura di Hamas? (ilgiornale)

Il ritiro dal sud, il piano per Rafha e l'offensiva a nord: le prossime mosse di Israele - Cosa significa per le forze israeliane l'annuncio del ritiro dal sud di Gaza Una tregua Una svolta O semplicemente l'Iran in questo momento fa più paura di Hamasilgiornale

Commemorazione del 7 ottobre, Meghnagi a Sardone: "No propaganda in sinagoga" - Standing ovation per Daniele Nahum e Roberto Cenati alla sinagoga di Milano, domenica 7 aprile, nel corso della commemorazione degli attentati di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Anche la ...milanotoday

