Israele | centomila in piazza a Tel Aviv contro il governo Netanyahu | la protesta più imponente da ottobre Tafferugli con la polizia

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono circa 100mila – secondo gli organizzatori – gli israeliani scesi ina Telin unildi Benyamine per un accordo che riporti a casa gli ostaggi ancora a Gaza a 6 mesi dal loro rapimento da parte di Hamas. I media parlano invece di “decine di migliaia” ma la definiscono “la più grande dal 7”. Lasi è svolta lungo il ministero della Difesa – l’unico a Tel– per concentrarsi all’incrocio della Ayalon, la tangenziale, rinominata ‘della democrazia’. Tra gli slogan campeggiano quelli che chiedono “elezioni subito” e “Liberate gli ostaggi subito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

