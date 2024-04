Israele | attacco in Siria | “La vendetta dell’Iran è inevitabile”

(Di domenica 7 aprile 2024) La guerra non si ferma e dalla Cia non arrivano buone notizie. La Central Intelligence Agency avrebbe infatti informatosu un possibiledall’Iran contro il suo territorio entro le prossime 48 ore. Secondo il quotidiano arabo Al Mayadeen, gli alti funzionari dell’Intelligence avrebbero detto alle autorità israeliane che quello iraniano sarebbe uncombinato L'articolo proviene da Il Difforme.

