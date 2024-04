Israele | a Roma atteso il ministro degli esteri Israel Katz Incontro con Tajani | Crosetto e Piantedosi Gli USA temono una risposta dell’Iran

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilianoè partito questa mattina versoper una visita diplomatica. Con lui – ha fatto sapere il ministero – famiglieostaggi.incontrerà il vicepremier eAntonio, ildella Difesa Guido, ildell’Interno Matteoe i vertici della Comunità ebraica in Italia. Gli incontri «si concentreranno sugli sforzi per il rilascioostaggi e preservare la legittimità internazionale per la continuazione della guerra a Gaza». Intanto gli Stati Uniti ribadiscono ancora i timori ...

Vasco Rossi al Corsera: ‘… alla distruzione di Israele io mi ribello…’ - Di seguito uno stralcio della sua intervista nella quale afferma che lo slogan Free Palestine è come «… un bello slogan, da anime belle; ma se implica la distruzione dello Stato di Israele ... più ...agenziaradicale

Guterres, 'niente giustifica l'orrore scatenato da Hamas' - (ANSA) - Roma, 07 APR - "Il 7 ottobre è un giorno di dolore per Israele e per il mondo. Niente può giustificare l'orrore scatenato da Hamas. Condanno ancora una volta l'uso della violenza sessuale, de ...gazzettadiparma

Medio Oriente, in 100mila in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu. Katz partito per Roma - Al grido di "Bibi vattene" in 100mila sono scesi in piazza, ieri sera, a Tel Aviv, in protesta contro il governo di Benyamin Netanyahu. Chiedono le ...ecovicentino