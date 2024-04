ISOLA DEI FAMOSI | LUXURIA | “TANTE STORIE DA RACCONTARE ED EMOZIONI DA VIVERE”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 7 aprile 2024) Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, al via la nuova attesa edizione de “L’dei”. Alla guida della diretta del reality Vladimir, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Vladimir, che nella storia del programma ha ricoperto tutti i ruoli da naufraga (e vincitrice) a inviata, opinionista e ora conduttrice, è garante del vero “spirito dell’”, avendolo vissuto in prima persona. Uno spirito che quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza. Ci saranno tantissimedadae anche grandi novità. Vi ...