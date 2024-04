Isola dei Famosi caos cast | ecco chi sono i 5 concorrenti NIP

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 aprile 2024) Quanta confusione attorno a L'dei2024. Ilnon è ufficialmente chiuso con l'annuncio dei naufraghi che da domani, lunedì 8 aprile 2024, sbarcheranno in Honduras. Oltre a personaggi noti (pochissimi) e altri semi-sconosciuti,che alla lista si aggiungono personaggi di cui si sa poco o niente: tra di loro troviamo Peppe Di Napoli, noto pescivendolo e conduttore di FoodNetwork, il modello Pietro Fanelli, già protagonista del reality Summer Job, e la modella Khady Gueye, vista nel programma Ex On The Beach Italia. Dopo l'auto-spoiler di Francesco Benigno che ha creato non poche polemiche, le sorprese non finiscono qui: la contessina Alvina Verecondi Scortecci e Tonia Romano completano il gruppo dei nuovi naufraghi, portando con sé una combinazione intrigante di personalità pronto a farsi conoscere ...