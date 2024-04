Isola 18 | sapete cosa possono portare i naufraghi in Honduras? Ecco l’elenco delle poche cose concesse

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 aprile 2024) Domani, lunedì, 8 aprile, partirà su Canale 5 la diciottesima edizione de L’dei Famosi che vedrà il debutto di Vladimir Luxuria alla conduzione. L’ex naufraga ed opinionista del reality ha sostituito Ilary Blasi diventando la prima conduttrice transgender della tv generalista. Al suo fianco, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti, mentre dall’Elenoire Casalegno seguirà i concorrenti in qualità di inviata. Per quanto riguarda il cast, i nuovi naufragi dell’saranno Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali. Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. In attesa dell’inizio de L’dei Famosi 18, Mediaset ha comunicato al pubblico...