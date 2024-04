Ippica | galoppo Zar Bitter mette la firma sulla Tris Corsa dell’Arno ’24 | tutto pronto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Con Mario Sanna, autorevole successo di Zarnella, premio Roberto Il Diavolo. In una giornata tiepida e luminosa l’ippodromo Cesare Meli di Firenze prevedeva come clou del convegno dila, Premio Roberto Il Diavolo (montepremi euro 13.200), un handicap sui 1500 metri per 4 anni ed oltre, che raccoglieva dodici purosangue alle gabbie. Alabama Pearl con Kolmarkaj assumeva il comando su Native Beach e Quentin, per poi cedere il passo al 4 anni Zar, allievo di Stefano Botti, montato da Mariolino Sanna. In arrivo il figlio di Albert Dock e Zadina allungava e si imponeva con margine in 1.33.9, mentre Alabama Pearl, citata come protagonista, si piazzava al secondo posto precedendo un positivo Sebah Il Guerriero, in coppia con Marcelli e l’immancabile ...