Inzaghi | «Simone fra migliori in Europa Inter meritato tutto» Poi va sul Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Filippoparla del suo futuro e non manca di riservare belle parole per suo fratelloe per l’. Di seguito le parole del mistercettato da Sky Sport 24 prima di Verona-Cagliari. PROGETTO – Filippo, attualmente fermo dopo l’esonero della Salernitana, non abbandona il calcio neanche da spettatore. Così il fratello del mister dell’: «Sono al nord, mi piaceva venire a Verona dove ho giocato, è una bella partita. Mi fa piacere tornare allo stadio, vedere una partita di Serie A, sono contento di essere qua. Aspetto, mi godo la famiglia e poi vediamo quello che succede. Il futuro? Mi piacerebbe trovare un progetto che mi attiri, mi possa far lavorare bene, ma sono molto tranquillo e sereno. Spero di trovare la situazione giusta perché mi piace allenare. ...