Inzaghi-Ball marca distintiva Anche in Inghilterra innamorati – CdS

(Di domenica 7 aprile 2024)insi stanno innamorando del gioco di Simonee della sua crescita da allenatore dell’Inter. Corriere dello Sport riporta gli elogi dell’emittente televisiva BBC al tecnico. ELOGI – Difensori dediti alla manovra, centrocampisti capaci di ruotare tra di loro, esterni di grande imprevedibilità che passano da sinistra a destra come accade con Federico Dimarco, triangoli continui per creare superiorità numerica con gli avversari. Tutto questo è l’, riconosciuto non solo in Italia. Inl’emittente televisiva nazionale BBC ha dedicato un articolo interamente all’allenatore che sta rivoluzionando il calcio. Tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e uno Scudetto quasi in bacheca dopo la finale di Champions League raggiunta. Thierry Henry ha ...