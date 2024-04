Intossicazione nell’hotel | studenti dimessi dagli ospedali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 7 aprile 2024 – L’allarme è rientrato. Sono stati quasi tuttigliche soggiornavano al Grand Hotel Nizza et Suisse. I ragazzi, insieme ad alcuni adulti, erano stati ricoverati all’alba di sabato in sei pronto soccorso regionali perché avevano accusato disturbi gastrointestinali acuti, causati da una presuntasu cui stanno cercando di fare chiarezza i medici e gli operatori dell’Asl Toscana Centro. Al momento, restano ricoverati duenel reparto di medicina interna del presidioero di Pescia. Si tratta didell’Istituto tecnico economico e tecnologico Carducci-Galilei di Fermo, raggiunti ieri dai loro genitori. La vicenda, in totale, ha visto il coinvolgimento di 52 persone, con decine di mezzi di ...