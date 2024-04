Intitolata una strada all’oculista Rosario Zeppa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata scoperta oggi alla presenza del sindaco Clemente Mastella la targa per intitolare una via al dottor, oculista di eccezionale maestria scientifica e profonda umanità, consigliere del Comune di Benevento e sindaco di Montefalcone di Valfortore, suo paese di nascita. Lasi trova al Rione Capodimonte, tra via Nicola Boraglia e via Liborio Pizzella, a poca distanza da dove il figlio Lucio, anche lui oculista, ha creato il centro medico chirurgico Luxor. La decisione di istituire viaera stata presa nel mesi scorsi dall’amministrazione di Benevento in virtù del suo “alto profilo umano, intellettuale, professionale e per l’impegno in campo politico e sociale”. “Il dottoreracchiudeva in se tutti questi aspetti e come ...