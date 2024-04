Intervento che servirà anche a contrastare lo spopolamento

(Di domenica 7 aprile 2024) Ottime notizie per Monte Cavallo. L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo del centro storico di Piè del Sasso, capoluogo del comune. Si tratta di uno dei primi interventi relativi all’ordinanza commissariale numero 137, che dà copertura finanziaria a ben 742 opere nel cratere marchigiano, a ricevere il via libera a livello progettuale. Importo 1,8 milioni di euro. "Monte Cavallo è uno dei luoghi naturalistici più suggestivi delle Marche, situato all’imbocco di una gola chiusa tra picchi rocciosi, ad oltre 600 metri di altitudine - spiega il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Al tempo stesso, èil comune meno popolato della regione. Qui, come in molti altri piccoli centri dell’Appennino, la sfida è dunque doppia, perché alla ricostruzione post sisma si affianca la lotta allo". ...

Approvato il progetto per sistemare il muro in via Maestro Armanno - Approvato il progetto per il restauro del muro di cinta di via Maestro Armanno a Pioraco, danneggiato dal sisma. L'Intervento mira a ripristinare la struttura e riaprire la via al pubblico.ilrestodelcarlino

Infiltrazioni nella copertura. Tetto nuovo al planetario - Il tetto nuovo del planetario di San Giovanni in Persiceto. L’amministrazione comunale segnala infatti che recentemente si sono conclusi i lavori all’edificio che ospita il planetario e il museo del c ...ilrestodelcarlino

Gelosia violenta, altro arresto. Insegue la ex e il compagno e sfascia l’auto a bastonate - Ai domiciliari un 36enne di Montefranco: ha costretto la donna a scendere dalla macchina e le ha strappato il cellulare col quale stava chiedendo aiuto. Decisivo l’Intervento dei Carabinieri.lanazione