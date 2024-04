Intelligenza artificiale e informazione | in futuro i debunker avranno più peso dei giornalisti alle prese con la rete?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 aprile 2024) Relazione svolta alla tavola rotonda su IA enell’ambito di Librincorte (Correzzola-Pd) con Francesco Maria del Vigo, Augusto Grandi, Francesca Totolo, Carlo Cardona) Con l’IA act Europa ha mostrato tutto il suo scetticismo verso un uso incontrollato dell’. In Cina il tema è una priorità nell’agenda di governo – attrae investimenti su investimenti – e addirittura hanno prodotto un software che monitora la felicità dei dipendenti (parliamo della Canon Information Technology, società di Pechino) e se non sono abbastanza sorridenti non hanno libertà di movimento nelle stanze di lavoro perché la loro depressione può risultare contagiosa. Dunque la vecchia Europa con l’IA act si concentra sui diritti: vieta sistemi che diano un punteggio ai comportamenti sociali degli individui, vieta il riconoscimento ...