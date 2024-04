Insegnanti di sostegno | Basta precariato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Chiedono di essere assunti, anche perchè gli alunni più fragili hanno bisogno in modo particolare di punti fermi e non certo di una girandola di. Sono gli specializzandi nel, con un passato di precarietà alle spalle e, ad oggi, anche un futuro. Per questo, ieri hanno organizzato un flash mob davanti al polo UniFi Morgagni. Sono 600 gli specializzandi al nostro Ateneo per insegnare agli studenti con più difficoltà. Nel 2020, ricordano questi giovani, "in piena emergenza Covid era stato fatto un decreto che consentiva le assunzioni dalle graduatorie, e non tramite concorso. La norma è stata rinnovata per tre anni, ma questo no". "Ma noi non vogliamo un’ulteriore proroga, anche se per quanto riguarda ilsiamo sempre in piena emergenza, dato che oltre il 60% dei posti è ricoperto da precari - dice Pietro ...