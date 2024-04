Infortunio per Olivera nel finale di Monza-Napoli | problema all’adduttore

(Di domenica 7 aprile 2024) Mathiasè stato costretto a uscire negli ultimi minuti diper unmuscolaredestro. Attese le valutazioni strumentali. Brutte notizie per Calzona al termine di. Oltre alla vittoria show per 4-2, il tecnico dei campioni d’Italia ha dovuto fare i conti con l’occorso a Mathiasneldi partita. Il terzino sinistro azzurro è stato costretto a chiedere il cambio intorno all’80’ per unfisico.si è fatto male in maniera autonoma, senza alcun contrasto o trauma. Dalle prime indicazioni dei medici sociali presenti all’U-Power Stadium, l’uruguayano avrebbe riportato un...

Piccolo infortunio per Gaia , che si ferisce un piede nel corso della terza puntata del Serale di Amici 23: ecco cosa è accaduto L'articolo Amici 23, infortunio per Gaia che si ferisce un piede ... (novella2000)

infortunio alla caviglia per Dany Mota . Nel corso della prima metà di primo tempo di Monza-Napoli , match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il giocatore ... (sportface)

TJ - JUVENTUS NG-CESENA 0-0 - Infortunio per Hasa che non ce la fa, entra Anghelè al suo posto - 14.45 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Juventus Next Gen-Cesena, gara valida per la 35a giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri in settimana hanno vinto il recupero ...tuttojuve

Monza-Napoli 2-4 (9’ Djuric, 56' Osimhen, 58' Politano, 61' Zielinski, 63' Colpani, 69' Raspadori): gli azzurri si sbloccano! - 17.00 - FINISCE QUI! 16.55 - CONCESSI 4'. 87' - GIALLO PER BONDO! Fallo su Politano che si era involato. 84' - GIALLO PER DONATI DALLA PANCHINA: ammonizione per ...tuttonapoli

Il Napoli travolge in rimonta il Monza con 4 gol in un quarto d’ora - I campioni d'Italia ribaltano un primo tempo poco convincente con ben 4 reti in 14 minuti grazie ad Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Le reti di Djuric e Colpani non evitano la sconfitta al Mo ...ilgiornale