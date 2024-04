Indignate dal programma nucleare statunitense | le comunità si rivolgono al Congresso per chiedere aiuto

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Una Tragica Storia di ContaminazioneLa storia della famiglia Scheig di St. Louis è segnata da tragedie legate alla contaminazione. Molti hanno sviluppato gravi malattie, come il cancro, a causa dell'esposizione ai materiali utilizzati per il. Legislazione in Vista per le Vittime delIlsta considerando una legge che permetterebbe alle vittime del, come quelli nel New Mexico, Arizona, Tennessee e Washington, di ricevere un risarcimento federale per danni subiti a causa dell'esposizione ai materiali radioattivi. Le Conseguenze della Produzione di Uranio Negli anni '40, l'impianto di Mallinckrodt ha prodotto tonnellate di