Incidente stradale nel Salernitano | morti due carabinieri

Incidente stradale a Campagna (Salerno): un suv travolge auto dei carabinieri. Morti due militari, un altro è ferito - Due carabinieri sono morti in un grave Incidente stradale avvenuto sabato notte lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di Campagna, in provincia di Salerno. La vettura dei militari, che ...ilfattoquotidiano