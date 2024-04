Incidente stradale a Campagna Salerno | un suv travolge auto dei carabinieri Morti due militari | un altro è ferito

(Di domenica 7 aprile 2024) Duesonoin un graveavvenuto sabato notte lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di, in provincia di. La vettura dei, che erano di servizio presso la stazione di, è stata centrata da un suv Range Rover bianco, che l’ha completamente distrutta e non ha lasciato scampo ai due occupanti, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese.gravemente anche un terzo carabiniere che si trovava a bordo della vettura di servizio. Quindi il suv ha colpito unveicolo sul quale viaggiava un anziano rimasto. Anche gli occupanti del ...

