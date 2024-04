Incidente nel Salernitano | morti i carabinieri Domenico Ferraro e Francesco Pastore Quattro feriti

L'articolo Incidente in Campania : morti due carabinieri pugliesi di 25 e 27 anni <small class="subtitle"> Nella notte </small> proviene da Noi Notizie.. (noinotizie)

9.45 Due carabinieri sono morti in un Incidente sulla statale 91,nel Salernitano . Tre le auto coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Nell'impatto con un suv che ... (televideo.rai)

Giovani investiti da un autobus in Slovacchia: tre morti e sette feriti - Mentre si recavano a un incontro diocesano in Slovacchia, sono morti tre giovani, investiti da un autobus. Si indaga sulla cause dell'Incidente ...notizie

Scontro fra auto nel Salernitano, morti due carabinieri - In provincia di Salerno c'è stato un Incidente stradale che ha causato la morte di due carabinieri. I dettagli.blogsicilia

Tragico Incidente nel Salernitano: due carabinieri perdono la vita - Tra le vittime ci sono due giovani carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni, entrambi originari della Puglia e in servizio presso la stazi ...trmtv