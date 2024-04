Incidente nel Salernitano | chi sono i due carabinieri morti

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di ... (gazzettadelsud)

Drammatico Incidente a Serre, perde la vita 42enne - Tragico Incidente questa mattina verso le ore 10:00 in località Pagliarone di Serre. Sulla SS 19 un centauro di Nocera Inferiore, di 42 anni, che si trovava nel luogo insieme ad altri motociclisti per ...infocilento

Tragedia in provincia di Salerno: due carabinieri muoiono in un Incidente stradale - SALERNO - Una terribile tragedia ha colpito la provincia di Salerno nella scorsa notte, con la perdita di due giovani carabinieri in un tragico Incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega ...giornaledipuglia

Chieti, moto si schianta contro auto: l'ex vigile urbano Vittorio Cavalieri muore sotto gli occhi del fratello - È finito con la sua moto contro una Peugeot, in curva: per Vittorio Cavalieri, 71 anni, vigile urbano in pensione di Casacanditella, in provincia di Chieti, non c’è stato nulla ...ilmessaggero