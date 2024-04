Incidente in moto | l’ex vigile urbano Vittorio Cavalieri muore sotto gli occhi del fratello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) È morto indopo lo schianto frontale contro un’auto. Non c’è stato niente da fare per, 71 anni, di Casacanditella,in pensione, per lungo tempo in servizio al comando di Guardiagrele. L’è avvenuto ieri a Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, sulla Salaria.era in compagnia delIvano e di altri appassionati diri: viaggiavano tutti in direzione Roma. La gita fuori porta si è trasformata in tragedia intorno alle undici del mattino, quando – per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amatrice –agente, in un tratto in curva, ha invaso la corsia opposta, impattando sulla macchina. I soccorsi sono scattati ...