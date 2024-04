Incidente in galleria | coinvolti tre veicoli | auto in bilico sul new jersey

A14, operatori economici: “Un’intera regione sotto scacco per 16 km di autostrada” - Dopo l'ennesimo Incidente mortale in A14, quello in galleria di giovedì 4 aprile, gli operatori economici chiedono risposte e tempi brevi: “Un’intera regione sotto scacco per 16 km di autostrada”, ...rainews

Bussoleno, tir a fuoco in galleria: vigili del fuoco a lavoro per spegnere l'incendio - I veicoli rimasti bloccati a monte della galleria, e non coinvolti nell'Incidente, sono stati fatti uscire dall'A32. Fino alla completa riapertura il traffico in direzione del capoluogo verrà deviato ...lastampa

Un altro sabato nero sulla A9: lavori, incidenti e veicolo in panne: tutto bloccato - Un altro sabato nero per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A9. Oltre ai lavori in corso in galleria e ai ...espansionetv