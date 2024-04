Incidente in Campania | morti due carabinieri pugliesi di 25 e 27 anni Nella notte

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , sabato 6 aprile 2024. Avellino – Antonio Gengaro è il candidato sindaco designato dalla coalizione di centrosinistra per le ... (anteprima24)

Incidente stradale nel Salernitano, morti due carabinieri - Due carabinieri sono morti in un Incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di E ...ansa

Incidente a Campagna, scontro tra 3 auto: morti due carabinieri di 23 e 26 anni, altri 4 feriti - Terribile Incidente stradale alle 23 di sabato lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte tre auto fra cui una gazzella dei carabinieri: i Vigili del Fuoco di ...ilgazzettino

Auto dei carabinieri coinvolta in un Incidente a Campagna, provincia di Salerno: morti due giovani agenti - Due carabinieri sono morti in un Incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno, che ha coinvolto tre vetture in totale ...notizie.virgilio