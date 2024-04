Incidente fatale nella notte tra 3 auto | una è una gazzella dei carabinieri Morti 2 militari | Francesco e Domenico avevano 25 e 27 anni

Lutto nel mondo dello sport : il motociclista parmigiano Luigi Costa , 58 anni, è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze di un incidente del quale era rimasto vittima durante ... (thesocialpost)

Incidente fatale nella notte tra tre auto, una è una gazzella dei carabinieri. Morti due militari 20enni, altre quatto persone ferite - Terribile Incidente stradale alle 23 di sabato lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte tre auto fra cui una gazzella dei carabinieri: i Vigili del Fuoco di ...leggo

Tragedia domestica a Borgetto, Lucia Taormina perde la vita in un Incidente con la moka - Lucia Taormina, una stimata insegnante in pensione di 66 anni, ha tragicamente perso la vita in un Incidente domestico nella sua casa a Borgetto, in provincia di Palermo. Mentre stava preparando il ca ...informazione

Tragedia a Pignola, sbanda in moto e cade, morto un vigile urbano - È morto in un Incidente in moto a Pignola il vigile urbano di Potenza Michele Pellegrino, lo schianto fatale sulla statale 92 ...quotidianodelsud