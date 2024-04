Incidente di Salerno | il messaggio di Mattarella al Comandante dell’Arma dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato alGeneraledei, Gen. C.A. Teo Luzi, il seguente: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del gravestradale verificatosi in provincia diin cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ed è rimasto ferito un altro militare, nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti. In questa dolorosa – sottolinea il Capo dello Statocircostanza desidero esprimere a lei, SignorGenerale, e all’Arma deila mia solidale vicinanza. La prego di far ...