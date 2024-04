Incidente a Garlasco | investito nella notte un ragazzo di 17 anni | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Undi 17è rimasto gravemente ferito dopo essere statotra sabato e domenica in via Leonardo Da Vinci a, in provincia di Pavia. Il giovane è stato portato d’urgenza in pronto soccorso in. Non sarebbe in pericolo di vita. L’è avvenuto intorno alle 4.30 ma non è chiara, al momento, la dinamica. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccoritori, dopo aver stabilizzato il diciasettenne, lo hanno trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Vigevano, che stanno effettuando i rilievi per fare luce sull’accaduto.