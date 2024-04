Incidente a Campagna | morti due carabinieri Il cordoglio dello Stato | «Vicini alle famiglie»

(Di domenica 7 aprile 2024) «Esprimo profondoper il tragicostradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due. Rivolgodel maresciallo Francesco...

L’ Arma dei Carabinieri è in lutto . Due militari hanno perso la vita in un incidente stradale nel Salernitano. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i ... (laprimapagina)

Terribile Incidente nella notte. Morti due carabinieri - Due carabinieri sono morti in un Incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra ...tp24

Tragico Incidente stradale nel Salernitano, morti due giovani carabinieri - Coinvolte tre auto, quattro i feriti. Le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese ...gds

DUE CARABINIERI MORTI - «Siamo sgomenti, addolorati, non esistono parole tali per descrivere il sentimento che ci pervade alla notizia della tragica morte in servizio di due giovanissimi colleghi, il maresciallo Francesco Pa ...9colonne