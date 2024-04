Inchiesta Torino | Raffaele Gallo ritira sua candidatura alle Regionali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 aprile 2024) "A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito democratico, ritiro la miaper le elezioni di giugno. Prima di essere un uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito". Così in una nota Raffaelle, capogruppo regionale del Pd in Piemonte, che non è coinvolto a nessun titolo nell'indagine Echidna ma che sfiora su alcuni fatti il padre Salvatore. Inoltre il capogruppo annuncia che si dimette anche dal suo incarico in consiglio regionale. "In merito all'indagine Echidna della Dda disottolineo con forza la mia totale estraneità a comportamenti e fatti anche solo lontanamente assimilabili a vicinanza all'Ndrangheta", spiega. "In merito al secondo filone di indagine non ...