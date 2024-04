Inchiesta Torino | Gallo jr ritira sua candidatura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito democratico, ritiro la miaper le elezioni di giugno. Prima di essere un uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito". Così in una nota Raffaellecapogruppo regionale del Pd in Piemonte, che non è coinvolto a nessun titolo nell'indagine Echidna, ma che sfiora su alcuni fatti il padre Salvatore. Inoltre il capogruppo annuncia che si dimette anche dal suo incarico in consiglio regionale.