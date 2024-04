Incentivi auto | spunta il vincolo sottovalutato da molti | o fai così o non potrai usufruirne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 aprile 2024), esiste unper ottenere le agevolazioni per l’acquisto di una vettura. Il dettaglio della norma. Il mercato dell’mobile non attraversa un periodo particolarmente positivo. Nell’ultimo mese le vendite sono in calo, come riportano i mezzi di informazione. C’è quindi molta attesa per glistatali tra gli operatori del settoremobilistico.acquisto, i dettagli – cityrumors.itSi attende quindi il via libera definitivo al provvedimento, che però non sarà immediato. L’iter è infatti ancora abbastanza lungo, si vocifera di almeno un mese di attesa. Nel frattempo restano in vigore i precedenti aiuti che tuttavia sono meno generosi di quelli previsti con la nuova misura. Il Decreto della Presidenza del ...