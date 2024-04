Incendio a Solaro | fumo da uno scantinato | intervento dei vigili del fuoco

Un Incendio boschivo è in corso dalle 11 di questa mattina nel Parco delle Groane a Cesate , non distante dal confine con Solaro e Limbiate . L’allarme proviene dalla XIV strada, a sud della zona ... (ilnotiziario)

Un nuovo Incendio in una fattoria ha richiesto l’invio sul posto di ben 6 mezzi dei Vigili del fuoco questo pomeriggio a Limbiate. Sul posto, in via Fosse Ardeatine, traversa di via Lombra, non ... (ilnotiziario)