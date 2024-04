Incarichi esterni | ecco i dati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel quinquennio 2009-2014, con Gianni Cenni assessore, l’assessorato all’urbanistica ha affidatoper 410.000 euro in tutto. Nell’articolo di ieri invece era stata erroneamente riportato "410.000 euro in meno rispetto al quinquennio 2019-2024 con Valerio Barberis assessore all’urbanistica". Quindi paragonando i due periodi in cui è stato redatto il piano strutturale di Prato (2009/2014 e 2019/2024), con Cenni assessore sono stati affida parte dell’urbanistica per una cifra inferiore di 1,2 milioni di euro rispetto al periodo con Barberis assessore.