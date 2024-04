In Tunisia rischia il carcere per debiti | protezione sussidiaria per una donna e le sue figlie

(Di domenica 7 aprile 2024) Milano – Sul suo capo pende l’accusa di non aver saldato un debito con lo Stato. E poiché lo Stato in questione – la– prevede per questa fattispecie una sanzione in aperto contrasto con le norme italiane (cioè il), la sezione speciale in materia di immigrazione del Tribunale di Milano ha riconosciuto laa unadi 50 anni fuggita dal suo Paese di origine con le. La decisione è stata presa per proteggerla dai rischi seri che ricorrerebbe se rimpatriata a causa di un'accusa che lei respinge su tutta la linea. Questa è la vicenda, come ricostruita nel provvedimento del giudice Pietro Caccialanza. La, il marito – da cui nel frattempo ha divorziato – e altre persone, dopo la Rivoluzione dei Gelsomini del 2011, su ...

