In tanti all’assemblea per la piazza | I lavori dovevano già essere finiti

(Di domenica 7 aprile 2024) Una sedia vuota per il sindaco Palandri einterrogativi suifermi inXX Settembre a Poggio a Caiano. Il Pd poggese ha organizzato venerdì scorso, un’assemblea pubblica, alle Scuderie, sullo stato deidellacentrale che da mesi fa discutere. L’opposizione rileva in questa vicenda anche un possibile danno erariale. Il sindaco era stato invitato ma non ha partecipato. Il dibattito è stato coordinato da Marco Buffini, segretario del Pd. L’ex sindaco Marco Martini ha ripercorso le tappe dalla tempesta di vento del 2015 sino al concorso di idee per la progettazione. "Sono le carte a dimostrare – ha detto Martini – quante inesattezze siano state fatte circolare. Ad esempio sul verde che, a differenza di quanto è stato fatto credere, con il progetto aumenta del 20%". ...