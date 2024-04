In Alto Adige | viaggio dentro la Natura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 aprile 2024) Less is more, la filosofia dell’architetto Ludwig Mies van der Rohe è perfetta anche per i viaggiatori dall’anima green. Che, prima di decidere la meta, consultano tutti gli strumenti a disposizione per ridurre la propria impronta ecologica: dalla scelta del mezzo di trasporto, alla struttura di soggiorno. Puntare sulla sostenibilità ha premiato San Vigilio di Marebbe (nel comprensorio di Plan de Corones), la prima località inche ha ottenuto la prestigiosa certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council) per l’attenzione all’ambiente, il rispetto per lae la gestione ecologica del territorio. In un’area che comprende due Parchili, il Fanes-Senes-Braies e il Puez-Odle, è facile vivere una eco-vacanza. ...