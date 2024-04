Il tennis su terra rossa sta morendo Il grido d’allarme della Spagna patria di grandi terraioli Relevo

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilsusta scomparendo. Sono sempre meno i tornei su questa superficie. Ormai si punta maggiormente sull’erba e sul cemento e i giocatori sono più indirizzati verso undi potenza che di strategia. È quello che scrive il giornale spagnolo ““. Il primo a predire che laavrebbe avuto sempre meno rilevanza fu Nadal nel 2015. «Se non fanno qualcosa, i tornei suscompariranno. Il calendario non sembra preoccuparsi delle superfici storiche. Quando così tanti giocatori si infortunano, c’è un motivo». A dieci anni da questa dichiarazione, i tornei sunon sono scomparsi, “ma il pronostico dello spagnolo non era sbagliato: ilsulla ...

Jannik Sinner è pronto per la sua stagione sulla terra rossa , come cambia no per lui le cose su questa superficie che in termini di risultati non è sicuramente la sua preferita.Continua a leggere (fanpage)

tennis, Rolex Monte-Carlo Masters 1000: tutte le partite in diretta Sky Sport NOW - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, arriva il mome ...digital-news

tennis, il ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo: Berrettini sherpa, Sinner tallona Djokovic, 9 in top-100 - Sta per iniziare il Masters 1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa durante la stagione in corso. Dopo gli appuntamenti sul cemento di Indian Wells e Miami, si alza il s ...oasport

Cosa cambia per Sinner sulla terra rossa e perché per il suo tennis può diventare una trappola - Jannik Sinner è pronto per la sua stagione sulla terra rossa, come cambiano per lui le cose su questa superficie che in termini di risultati non è sicuramente ...fanpage