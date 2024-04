Il presidente Teruzzi | Tanti vanno all’estero per guadagnare di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Carlo Maria(nella foto) è ildell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e Brianza. Nei suoi anni di presidenza ha vissuto il periodo difficile della pandemia da Covid, che ha mostrato in maniera evidente le lacune del sistema sanitario brianzolo e lombardo, in termini di posti letto e personale sanitario, costringendo ad un enorme sacrificio gli operatori intervenuti allora. In questi anni la situazione ha avuto un miglioramento, ma ci si aspettava di più. Dottorche giudizio dà della situazione del sistema sanitario di Monza e Brianza? "Monza e Brianza sta cercando di riparare alla recente situazione lacunosa. I due bandi attuali per nominare nuovi medici di medicina generale riassesteranno un po’ la condizione della medicina territoriale. Ora stiamo subendo una gobba ...