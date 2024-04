Il centro destra ha vinto di misura le elezioni politiche in Portogallo , dove le consultazioni anticipate del 10 marzo hanno portato al Parlamento più frammentato di sempre mentre il grande vincitore ... (tpi)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Crolla un altro mito della sinistra. In Portogallo i socialisti dell?ex premier Costa vengono sonoramente sconfitti dal centrodestra e Chega si afferma come terza forza. ... (calcioweb.eu)

Roma, 26 marzo 2024 – Non è la prima volta che la nave portacontainer Dali urta un Ponte . Prima dell’incidente di questa notte che ha provocato il crollo del Francis Scott Key Bridge a Baltimora ... (quotidiano)

Il Porto crolla in casa, i tifosi fischiano Taremi per l'addio a zero e l'accordo con l'Inter - Crollo del Porto. La squadra di Sergio Conceiçao, dopo la sconfitta contro l`Estoril, dice addio definitivamente alle residue speranze di conquistare il.calciomercato