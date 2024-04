Il Pimpa | a Bucine arriva il clown di pace nei luoghi di guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Da anni strappa sorrisi ai bambini del mondo, quelli che vivono in zone di. E’ stato ad Aleppo, ma anche in Iraq, a Gaza e in Ucraina, con il suo cappellino ad elica e armato di un pizzico di magia Marco Rodari, Il, undineidi. Non poteva mancare, in questi giorni in cui fatti e parole ci portano "in", un emozionante appuntamento di, l’incontro con Marco Rodari, Il, un ospite d’eccezione che sarà oggi alle 17,30 alla biblioteca comunale di. Ilè unche gira il mondo armato di naso rosso per far sorridere il cielo dove cadono bombe e lacrime. È presente con i suoi progetti in Siria, Iraq, Palestina, Ucraina, ...