Il Pd cerca la via d’uscita | arriva un codice etico contro gli impresentabili Caos capolista in Piemonte

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Il vortice della trasparenza risucchia il Pd in una feroce corsail tempo. Dopo il botta e risposta tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sulle mancate primarie di Bari (sede di due clamorose inchieste che chiamano in causa la politica), e l’invito del leader pentastellato alla segretaria dem a liberarsi di capibastone e cacicchi, il ciclone elettorale si sposta in. Raffaele Gallo,Pd alle Regionali, accetta di farsi da parte pur in assenza di avvisi di garanzia. Lascia il suo incarico in Consiglio e ritira la propria candidatura per le elezioni di giugno. Sopra, Raffaele Gallo, figlio di Salvatore, l’indagato a Torino A destra, Elly Schlein con il candidato Pd a Bari, Vito Leccese Insostenibile la pressione esercitata dall’inchiesta Echidna che coinvolge il padre Salvatore, 85enne ...

Milano – “Missione” in Sud America per l’assessore lombardo Guido Bertolaso . Il numero uno del Welfare è volato oltreoceano, fra le polemiche, per stringere accordi che consentano di avere nelle ... (ilgiorno)

Milano – “Missione” in Sud America per l’assessore lombardo Guido Bertolaso . Il numero uno del Welfare è volato oltreoceano, fra le polemiche, per stringere accordi che consentano di avere nelle ... (ilgiorno)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.32 Ferrari anche in pista con le gomme medie. Si preannuncia una sessione molto intensa, visto quanto è accaduto nella FP2 e l’impossibilità a compiere ... (oasport)

Splendi Frascati | Aspettando il senso unico su via Bonaparte (in ritardo) intanto le auto parcheggiano come sempre in divieto - FRASCATI (attualità) - Si ritarda l'applicazione della delibera di Giunta che istituisce il senso a scendere sulla strada che collega la Passeggiata alla Stazione. E come ogni domenica le macchine in ...ilmamilio

15° Rally della Val d’Orcia: un podio per due - sicuramente in cerca di una nuova vittoria è incappato in un capottamento che ha definitamente lasciato via libera verso la vittoria al paraguayano Zaldivar, navigato dall’argentino Der Ohannesian, su ...rallyssimo

Al via la settimana dell’arte: mostre, incontri e proiezioni dell’artweek milanese - Con più di 180 eventi e oltre 110 mostre, l'art week milanese anima il circuito culturale della città parallelamente allo svolgimento della fiera miart, dall'8 al 14 aprile 2024 ...exibart