Il parco della discordia | caso Besta sul tavolo del prefetto | Violenza intollerabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 – Il clima di tensione, i prossimi interventi e la gestione dei lavori alDon Bosco. Saranno questi i temi che verranno affrontati durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma martedì mattina a palazzo Caprara. IlAttilio Visconti incontrerà il sindaco Matteo Lepore per un confronto in merito al progetto di riqualificazione delle scuoleall’interno dell’area verde a pochi passi dalla sedeRegione. "Sarà l’occasione – così il– per intraprendere una discussione sul tema e cercare di capire quali iniziative possono essere messe in campo. Valuteremo, inoltre, se sarà necessario un confronto in Prefettura con i comitati. Sarà senza dubbio analizzato anche il clima di tensione che si è creato intorno a questa vicenda, per ...