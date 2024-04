Il paradiso dei carciofi esiste ed è nascosto in un paesino in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) Sante Perciballe all’anagrafe, Santuccio per tutti. Nel 1969 era il sindaco di Sezze, ma nell’animo restava, profondamente, contadino. Per questo decise di aprire un ristorante nel suo paese, borgo medievale indi: una trattoria di campagna dove puntare sui prodotti della terra, contando sull’amore della moglie Lina, cuoca provetta dal cuore grande e la mano esperta, e sul simbolo del territorio, il carciofo di Sezze. Oggi, dopo 55 anni, la «carciofolata», il menu degustazione tutto a base di, richiama buongustai da ogni dove. Santuccio, il regno dei(di Sezze) «Negli anni c’è chi ha organizzato pullman da Perugia, Pisa, per venire a Sezze e assaggiare i nostri piatti» racconta orgoglioso il figlio Giannino, insieme al fratello Sisto alla guida del ristorante Santuccio. Fiero custode ...