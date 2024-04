Il paese è la migliore location per i matrimoni tra stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) "Destinazione Wedding": il Comune di Monte San Giusto apre le porte al mondo dei, con un un progetto che come mèta si pone la pronuncia del fatidico ‘Sì, lo voglio‘ con sullo sfondo le bellezze cittadine. La mission è stata presentata nella cornice del Museo di Palazzo Bonafede. "Questa è la fine di un lavoro propedeutico durato mesi – ha illustrato il vicesindaco Gigliola Bordoni affiancata dal primo cittadino Andrea Gentili –. Un punto di partenza, che spero possa rappresentare per le attività produttive, commerciali e le strutture ricettive un volano mirato a captare il turismo estero. Lo spirto che ci ha mosso è quello di fare rete. Volevamo sfruttare la novità degli sposi che scelgono il Belper celebrare le nozze, per via dei bellissimi paesaggi accompagnati da sapori e colori straordinari. Siamo partiti da un dato ...