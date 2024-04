Il Napoli ha guadagnato 19 punti in rimonta in questa stagione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilva in svantaggio contro il Monza, ma nei primi 15 minuti del secondo tempo recupera e supera in scioltezza la formazione di Palladino con un’evoluzione di Osimhen e due eurogol di Politano e Zielinski. Non è una novità per la formazione azzurra che in questo campionato, come sottolinea una statistica di Opta, ha spesso dovuto recuperare essendo passata in svantaggio Il– squadra che hapiùinin questo torneo – non raccoglieva almeno 19da situazione di svantaggio in unadi Serie A dal 2017/18 (28 in quel caso). Ribaltone. 19 – Il #– squadra che hapiùinin questo torneo – non raccoglieva almeno 19 ...