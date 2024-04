Il Monte Mottarone divide i due specchi d’acqua Da Stresa a Orta San Giulio un fascino infinito e romantico

(Di domenica 7 aprile 2024) Per il luinese Piero Chiara, che dalla sua riva del Lago Maggiore non poteva vederlo perché in mezzo c’è il massiccio del Mergozzolo con il(la ’montagna dei milanesi’), è "un acquerello di Dio". Balzac l’aveva definito "un lago dalle dimensioni umane": sarà per questo che Giuseppe Tornatore ne ha fatto la cornice per il film ’La corrispondenza’, storia di tenera magia nostalgica. E non è la sola storia di magia che affascina chi visita il Lago d’, piccolo gioiello incastonato nelle propaggini meridionali delle Alpi Pennine, tra la Val d’Ossola a ovest, le dolci colline dei vini doc novaresi – Gattinara e Ghemme, ottimi – a meridione, a est appunto il Mergozzolo e il Vergante che lo separano dal fratello più grande, il Lago Maggiore, e a nord la valle del Toce che accarezza luoghi selvaggi e incontaminati, come la Val Strona e la Val ...

