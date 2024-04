Il monologo di Crozza | “Nordio sarà forte con il Minnesota-test | ma potrebbe fare un figurone con il Johnny Walker test”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – illustra il “”,psico-attitudinale che il Ministro della Giustiziaha annunciato farà parte dell’esame pubblico per diventare magistrati commentando le dichiarazioni del Ministro pur definendosi “Patofobico evitante” avrebbe fatto il: «… cosa vuol dire “patofobico evitante”? … Rifiuto, critica, umiliazione. Praticamenteha paura di essere giudicato. Ma infatti ha ragione Grattieri, l’ex Antimafia oggi Procuratore-Capo di Napoli… facciamo un check-up completo a tutti. No, perché...