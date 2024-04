Il Ministro Locatelli in Valle Imagna per parlare di disabilità | “L’assessorato? Non è uno stigma | ma un atto di responsabilità”

(Di domenica 7 aprile 2024) Sant’Omobono Terme. Dopo la tappa fatta a Bergamo, al Point di Andrea Pezzotta, candidato sindaco della città per la coalizione di centrodestra, è stata la volta della. Non una prima volta, piuttosto un gradito ritorno. Ilper leAlessandra, in quota Lega, ha infatti ritrovato famiglie e associazioni a Sant’Omobono Terme dove si è svolto un incontro pubblico, in Comune, a sostegno dell’ascolto e delle politiche relative proprio a chi vive situazioni di fragilità. Alle 15, in sala consiliare, erano presenti sindaci e operatori del settore sociale, dirigenti scolastici e associazioni locali. Un’occasione importante per il territorio, che ha permesso di comprendere una volta di più, al, il ruolo che le realtà locali svolgono a sostegno ...

